Среда, 16 октября, 2024

87 многоквартирный домов в Рязани находятся под частичным, либо под полным отключением.

Автор: 7info 2

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Фото: t.me/admryazan

В Рязани продолжается работа по устранению проблем теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным на 16 октября, 87 многоквартирных домов в Рязани находятся либо под частичным, либо под полным отключением. По 38 объектам Фондом капитального ремонта проводятся работы по замене внутридомовых систем теплоснабжения. Еще на 11 объектах работают специалисты МУП «РМПТС» в части ликвидации выявленных аварий и утечек. До конца суток все они будут устранены.

Также управляющие компании устраняют утечки, порывы, завоздушенности системы теплоснабжения в многоквартирных домах. Сейчас в 11 домах теплоноситель полностью не запущен, в 10 домах – частично. Еще по 14 домам ведутся работы по улучшению гидравлического режима.

Из социальных объектов в городе остается не подключенным только корпус РГУ на ул. Полонского. На объекте работает бригада. До конца суток 16 октября отопление планируется подключить. В связи с проведением работ до конца суток планируется перекрытие движения на ул. Полонского в районе дома №18. Администрация Рязани просит водителей учитывать эту информацию при планировании движения.

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