8 февраля в Рязани открыли ещё два пункта экспресс-тестирования на коронавирус

8 февраля на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов объявил об открытии ещё двух пунктов тестирования на коронавирусную инфекцию в Рязани. Их разместили около ДК «Приокский» и рядом с ТЦ «Европа» (улица Новосёлов, 62).

Губернатор напомнил, что 31 января начали работу четыре пункта бесплатного экпресс-тестирования. Практика показала их востребованность: медики провели более 9 тысяч исследований, положительный результат получили 1,5 тысячи человек.

— Такая форма работы оказывает серьёзную поддержку государственным лабораториям, которые работают в три смены, а некоторые и круглосуточно. Кроме того, для медорганизаций приобретено 250 тысяч экспресс-тестов. В сутки производится около 10 тысяч исследований, — рассказывает губернатор.

Мобильные пункты позволили увеличить число людей, прошедших тестирование, а также сократить сроки его проведения.

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Глава региона также обратил внимание Минздрава Рязанской области на необходимость чётко организовать работу по дистанционному оформлению листков нетрудоспособности. Нововведение начало действовать в медучреждениях в начале этой недели. Заявки принимаются по телефонам поликлиник, а также по номеру «122».

– Уверен, что такая мера хоть немного разгрузит амбулаторное звено и позволит людям, у которых есть первые признаки заболевания, не ходить лишний раз в больницу. Они могут получить консультацию специалиста дистанционно и начать лечение, – отметил Любимов. – Очевидно, что это сейчас будет наиболее востребованная услуга.

К слову, что за один день в двух крупных медучреждениях – ОКБ и больнице №11 – открыто более 150 дистанционных листов нетрудоспособности.

Зашла речь и о жалобах граждан в социальных сетях. Многие рязанцы указывают на невозможность вызвать врача на дом, отсутствие бесплатных лекарств.