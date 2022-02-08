8 февраля в Рязани открыли ещё два пункта экспресс-тестирования на коронавирус

8 февраля на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов объявил об открытии ещё двух пунктов тестирования на коронавирусную инфекцию в Рязани. Их разместили около ДК «Приокский» и рядом с ТЦ «Европа» (улица Новосёлов, 62).
Губернатор напомнил, что 31 января начали работу четыре пункта бесплатного экпресс-тестирования. Практика показала их востребованность: медики провели более 9 тысяч исследований, положительный результат получили 1,5 тысячи человек.
Мобильные пункты позволили увеличить число людей, прошедших тестирование, а также сократить сроки его проведения.
Глава региона также обратил внимание Минздрава Рязанской области на необходимость чётко организовать работу по дистанционному оформлению листков нетрудоспособности. Нововведение начало действовать в медучреждениях в начале этой недели. Заявки принимаются по телефонам поликлиник, а также по номеру «122».
К слову, что за один день в двух крупных медучреждениях – ОКБ и больнице №11 – открыто более 150 дистанционных листов нетрудоспособности.
Зашла речь и о жалобах граждан в социальных сетях. Многие рязанцы указывают на невозможность вызвать врача на дом, отсутствие бесплатных лекарств.