Агентство 7info разыгрывает билеты на концерт Хора Турецкого в Рязани (0+)! Пронзительные голоса, потрясающая энергетика, любимые многими песни – вот что ждёт гостей большого концерта, который пройдёт 21 апреля в 19.00 в Рязанской филармонии.
В группе ВКонтакте мы разыгрываем четыре билета, которые достанутся двум победителям. Розыгрыш доступен по ссылке.
Одного победителя, которому достанутся также два билета, мы выберем среди участников розыгрыша в нашем telegram-канале. Розыгрыш доступен здесь.
Важно: итоги двух конкурсов будет подводить утром 21 апреля.
Фото представлены пресс-службой Хора Турецкого
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