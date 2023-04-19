Агентство 7info разыгрывает билеты на концерт Хора Турецкого в Рязани (0+)! Пронзительные голоса, потрясающая энергетика, любимые многими песни – вот что ждёт гостей большого концерта, который пройдёт 21 апреля в 19.00 в Рязанской филармонии.

В группе ВКонтакте мы разыгрываем четыре билета, которые достанутся двум победителям. Розыгрыш доступен по ссылке.

Одного победителя, которому достанутся также два билета, мы выберем среди участников розыгрыша в нашем telegram-канале. Розыгрыш доступен здесь.

Важно: итоги двух конкурсов будет подводить утром 21 апреля.

Фото представлены пресс-службой Хора Турецкого