7 августа Церковь чествует Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, сообщает телеграм-канал Рязанской епархии.

Согласно Преданию, вскоре после Введения Девы Марии во храм, праведный Иоаким скончался, а Анна еще несколько лет жила с дочерью при храме и умерла в возрасте 79 лет. А захоронены праведные родители Пресвятой Богородицы были в Гефсиманском саду, блиг Елеонской горы.

Мощи праведной Анны и её мафорий были перенесены в 710 году при императоре Юстиниане II из Иерусалима в Константинополь. В средние века западные паломники сообщали, что видели в монастыре Ставровуни (Кипр) плечо и ладонь праведной Анны. Сейчас мощи святых Богоотец Иоакима и Анны хранятся в административном управлении митрополии Тамассосской и Оринийской, в домовом храме, посвященном святым праведным Иоакиму и Анне и святителю Луке Крымскому.