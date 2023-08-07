Понедельник, 7 августа, 2023
На главнуюНовости мира

7 августа Церковь чествует Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

7info

7 августа Церковь чествует Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, сообщает телеграм-канал Рязанской епархии.

Согласно Преданию, вскоре после Введения Девы Марии во храм, праведный Иоаким скончался, а Анна еще несколько лет жила с дочерью при храме и умерла в возрасте 79 лет. А захоронены праведные родители Пресвятой Богородицы были в Гефсиманском саду, блиг Елеонской горы.

Мощи праведной Анны и её мафорий были перенесены в 710 году при императоре Юстиниане II из Иерусалима в Константинополь. В средние века западные паломники сообщали, что видели в монастыре Ставровуни (Кипр) плечо и ладонь праведной Анны. Сейчас мощи святых Богоотец Иоакима и Анны хранятся в административном управлении митрополии Тамассосской и Оринийской, в домовом храме, посвященном святым праведным Иоакиму и Анне и святителю Луке Крымскому.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Скопинском районе отметили День железнодорожника

Торжественное мероприятие объединило более 200 павельчан и гостей посёлка, сообщили в районной администрации.

Стартовал приём заявлений на получение Единой цифровой карты жителя Рязанской области

О возможностях, которые даёт подобная карта, подробно рассказали на брифинге, прошедшем в «Точке кипения».

Скончался директор воронежского КБХА Сергей Ковалёв

Соболезнования выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Астрономы сфотографировали метеоры над Рязанской областью

Астрономы опубликовали снимок, сделанный прошлой ночью.

В Скопине неизвестный пытался изнасиловать 17-летнюю девушку — Shot

На улице Ленина в Скопине неизвестный пытался изнасиловать 17-летнюю студентку колледжа

Виталий Артёмов проинспектировал стройплощадку школы в Семчине

Участники выезда обсудили проект школы, дизайн помещений, цветовое решение фасадов, меры по обеспечению безопасности школьников.

С 8 августа в Рязани отключат горячую воду в 21 доме на 7 улицах

Администрация Рязани сообщила адреса отключения горячей воды с 8 августа из-за плановых профилактических работ.

В Рязани продолжается капитальный ремонт школ

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов вместе с заместителем главы администрации Рязани Ларисой Крохалевой оценили темпы и качество капитального ремонта школ № 1, 8, 15.

Рязанцы могут оплатить слуги ЖКХ на сайте КВЦ

Оплачивайте услуги ЖКХ в личном кабинете на сайте МП «КВЦ» быстро, легко и удобно!

Четверых парней накажут за имитацию похищения человека

Задержанные признались, что похищения не было, они собирались разыграть стоявших на остановке.

В Рязанской области обмолочено 84 тысячи гектаров зерновых культур

В работах задействовано 930 комбайнов, в пик уборочной кампании это число достигнет 1500 машин

В Рязанской области на ближайшие выборы зарегистрировались 1849 кандидатов

В Рязанской области в этом году пройдёт 169 избирательных кампаний.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации