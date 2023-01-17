66 школ города Рязани оснащены системами охранной сигнализации

На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы депутаты обсудили информацию администрации города о мерах, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и культуры. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В частности, речь идет об установке электронных систем ограничения доступа на входе. Как сообщила руководитель управления общественных отношений Мария Бобкова, домофонные системы установлены на входе во всех детских школах искусств (исключение составляет здания ДШИ № 5, которое находится на реконструкции).

В 2022 году на антитеррористическую безопасность объектов культуры израсходовано более 6,3 млн. рублей. Почти 31 млн. рублей израсходован на обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования. 66 школ города оснащены системами охранной сигнализации. Отвечая на вопросы депутатов, она отметила, что все школы города оснащены системой видеонаблюдения и металлодетекторами.

Депутаты заслушали информацию администрации города о деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В четвертом квартале 2022 года было проведено 25 заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 327 материалов в отношении подростков и их родителей. По состоянию на декабрь 2022 года 70 семей, где воспитываются 144 ребенка, признаны находящимися в социально опасном положении, организована профилактическая работа.

По данным мониторинга в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений в городе Рязани обстановка оценивается как стабильная и контролируемая со стороны правоохранительных органов и администрации.

Также на заседании депутаты подвели итоги деятельности комитета за 2022 год. В прошедшем году состоялось 12 заседаний комитета, на которых было рассмотрено 59 вопросов.