63% россиян считают уход иностранных брендов позитивным явлением для экономики

«Диалог» для Минпромторга России провел аналитическое исследование и цикл социологических опросов, посвященных отношению россиян к отечественному производству непродовольственных товаров народного потребления.

В период с июня по ноябрь 2023 года аналитики оценивали восприятие пользователями соцмедиа 4 категорий популярных и востребованных российских товаров: одежды, мебели, косметики и бытовой техники. Всего было рассмотрено более чем 26 тыс. содержательных комментариев на таких площадках, как ВКонтакте, Telegram и Дзен.

По результатам исследования выяснилось, что у российской аудитории соцмедиа преобладают оптимизм и позитив в отношении к 3 из 4 рассматриваемых категорий отечественных товаров: косметики (73%), одежды (55%) и мебели (53%). В отношении бытовой техники был зафиксирован 41% позитивных комментариев.

Из данных онлайн-социологии «Вебера» за июнь-ноябрь 2023 года, следует, что мнение относительно качества российских товаров разделилось примерно в равных пропорциях: так, 34% считают отечественную продукцию качественной, 37% придерживаются обратного мнения, а еще 29% затрудняются в оценке качества российских товаров. Эти данные, подчеркивает начальник управления социологии АНО «Диалог» и руководитель социологического агентства «Вебер» Елена Удалова, оставляют потенциал для роста позитивных оценок и вовлечения новых потребителей: «Мы фиксируем, что сегодня большинство россиян (63%) считают уход иностранных брендов позитивным явлением для российской экономики, а почти половина (48%) позитивно относятся к российским предпринимателям. К категориям брендов, где у нас есть наибольший потенциал для роста, опрошенные чаще всего относят технику и электронику (21%), при этом лишь 16% выступают за возвращение иностранных брендов, что лишний раз подчеркивает: большинство граждан в первую очередь желают развития и появления новых российских товаров, нежели возвращения зарубежных».

Самой же обсуждаемой категорией товаров российского производства по результатам аналитического исследования стала «Одежда»: по данной теме было зафиксировано более 926 тыс. сообщений и более 303 тыс. комментариев. В то же время наибольшая доля позитивных высказываний была зафиксирована в категории «Косметика»: так, в 73% проанализированных комментариев пользователи позитивно отзываются о российских брендах косметической продукции. Чаше всего авторы реплик рассказывают, что длительное время являются покупателями отечественной косметики и не планируют менять свой выбор.

Аналитическое исследование «Отношение российских пользователей соцмедиа к отечественному производству непродовольственных товаров народного потребления» проводилось с июля по ноябрь 2023 года. Цикл социологических опросов об отечественных брендах проводился с июня по ноябрь 2023 года в сети методом River Sampling среди 10 000 россиян старше 18 лет.