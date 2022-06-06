62% рязанских компаний предоставляют работникам официальные отпуска, больничные и обеденные перерывы

Служба исследований hh.ru выяснила, что предоставляют работодатели Рязанской области своим работникам. Такие обязательные по ТК РФ условия работы как обеденный перерыв, отпуск и больничный, по словам самих работников обеспечивают в среднем 62% рязанских компаний.

Но в некоторых случаях доля таких работодателей значительно ниже. Так, лишь 27% медиков имеют возможность регулярно уходить на обеденный перерыв, а в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» только 33% работников могут взять официальный больничный и 43% – пойти в отпуск согласно ТК РФ.

Также 57% опрошенных жителей Рязанской области сообщили, что компания предоставляет им все необходимое оборудование для работы. 48% рассказали о поддержании чистоты в помещении, 42% трудятся в условиях хорошего освещения, 36% – при комфортной температуре. У 28% на работе сделан современный ремонт и есть удобная мебель. 22% отметили хорошую вентиляцию и свежий воздух. Низкий уровень шума своим работникам обеспечивают 24% компаний, а спецодежду или униформу предоставляют в 24%.

Кроме того, 36% жителей Рязанской области рассказали, что в их коллективе – комфортная атмосфера, у 22% есть регулярные корпоративные мероприятия.