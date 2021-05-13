60% учреждений Рязанской области уже перевели на единую цифровую платформу

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В Рязанской области уже 60% учреждений перевели на единую цифровую платформу. Об этом сообщила министр финансов Марина Наумова на заседании регионального правительства в среду, 12 мая.

Централизация бухгалтерского учета осуществляется поэтапно. Результатом большой работы должен стать перенос баз данных информационных систем всех учреждений на ЕЦИС.

— 182 учреждения уже переведено в ЕЦИС Рязанской области, это почти 60% от их общего количества. В ходе реализации функциональной части концепции полномочия 28 органов исполнительной власти и подведомственных им 44 казенных учреждений будут переданы министерству финансов региона. В настоящее время 7 органов власти и казенных учреждений передали минфину свои функции, — рассказала Наумова.

На заседании правительства также привели в соответствие ряд нормативных актов. Теперь минимущества региона предоставлено право на принятие решений о проведении аукционов по продаже земельных участков, находящихся в госсобственности региона, или аукционов на право заключения договоров аренды, а также решений о бесплатном предоставлении таких земельных участков.

Предложенные изменения позволят в целом оптимизировать процедуру предоставления земельных участков и существенно сократят сроки принятия соответствующих решений.