15.3 C
Рязань
Четверг, 13 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОрганы властиПравительство

60% учреждений Рязанской области уже перевели на единую цифровую платформу

Елена Лобанова
- Advertisement -

В Рязанской области уже 60% учреждений перевели на единую цифровую платформу. Об этом сообщила министр финансов Марина Наумова на заседании регионального правительства в среду, 12 мая. 

Централизация бухгалтерского учета осуществляется поэтапно. Результатом большой работы должен стать перенос баз данных информационных систем всех учреждений на ЕЦИС. 

— 182 учреждения уже переведено в ЕЦИС Рязанской области, это почти 60% от их общего количества. В ходе реализации функциональной части концепции полномочия 28 органов исполнительной власти и подведомственных им 44 казенных учреждений будут переданы министерству финансов региона. В настоящее время 7 органов власти и казенных учреждений передали минфину свои функции, — рассказала Наумова. 

На заседании правительства также привели в соответствие ряд нормативных актов. Теперь минимущества региона предоставлено право на принятие решений о проведении аукционов по продаже земельных участков, находящихся в госсобственности региона, или аукционов на право заключения договоров аренды, а также решений о бесплатном предоставлении таких земельных участков.

Предложенные изменения позволят в целом оптимизировать процедуру предоставления земельных участков и существенно сократят сроки принятия соответствующих решений.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]