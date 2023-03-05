6 марта в Рязани по нескольким адресам отключат холодную воду

В понедельник, 6 марта, в Рязани из-за ремонтных работ на водопроводе отключат холодную воду по нескольким адресам.

С 9:30 до 17 часов не будет холодного водоснабжения по адресам:

Гагарина д. 83а;

Островского д. 32 к2;

Черновицкая д. 10, 4 к1, 4 к2, 6 к1, 6 к2, 6 к3, 6;

Стройкова д. 65 к2 — Детский сад №85;

ЦТП — ул. Гагарина д. 83б.

Техническую воду будут подвозить с 10 часов к дому 6 к2 по улице Черновицкой.

Работы будет производить ООО «Основа». Об этом говорится на сайте «Водоканала города Рязани».