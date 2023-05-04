57 брошенных автопокрышек насчитали на улице Урицкого в Рязани

В Рязани установлен антирекорд по числу опасных бытовых отходов на единицу общественного пространства. На 100-метровом участке улицы Урицкого горожане насчитали 57 брошенных автопокрышек, – пишут «Рязанские ведомости».
Отмечается, что некоторые из них служат как ограждение от парковки машин на газонах. Другие просто валяются на газонах и рядом с контейнером для мусора.
А вот жители дома 54 по улице Электрозаводской организовали в палисаднике цветущий сад. Этой традиции уже много лет.
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