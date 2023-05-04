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Четверг, 4 мая, 2023

57 брошенных автопокрышек насчитали на улице Урицкого в Рязани

Фото: Димитрий Соколов, "Рязанские ведомости"
Фото: Димитрий Соколов, "Рязанские ведомости"

В Рязани установлен антирекорд по числу опасных бытовых отходов на единицу общественного пространства. На 100-метровом участке улицы Урицкого горожане насчитали 57 брошенных автопокрышек, – пишут «Рязанские ведомости».

Отмечается, что некоторые из них служат как ограждение от парковки машин на газонах. Другие просто валяются на газонах и рядом с контейнером для мусора.

«Впечатление такое, будто на твоих глазах идёт распад цивилизации», – говорят прохожие.

А вот жители дома 54 по улице Электрозаводской организовали в палисаднике цветущий сад. Этой традиции уже много лет.

57 брошенных автопокрышек насчитали на улице Урицкого в Рязани
57 брошенных автопокрышек насчитали на улице Урицкого в Рязани
57 брошенных автопокрышек насчитали на улице Урицкого в Рязани

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