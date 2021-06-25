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Пятница, 25 июня, 2021
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55-летняя пассажирка погибла после столкновения иномарки с «Камазом»

7info
55-летняя пассажирка погибла после столкновения иномарки с «Камазом»
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В результате ДТП на 328-м километре трассы М5 «Урал» в Путятинском районе погибла 55-летняя женщина. Подробности сообщила пресс-служба рязанского УГИБДД.

Авария случилась 25 июня в 05.40. 58-летний житель республики Мордовия, управлявший автомобилем «Мицубиси Аутлендер», по касательной задел «Камаз» с полуприцепом под управлением 58-летнего жителя Новосибирской области. После столкновения автомобиль «Мицубиси Аутлендер» отскочил в кювет, перевернулся на крышу.

Погибла пассажирка иномарки.

Проводится проверка.

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