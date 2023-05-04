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Четверг, 4 мая, 2023

4 мая на 7 улицах Рязани не будет холодной воды

Water фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com
Water фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

В четверг, 4 мая, в домах на 7 рязанских улицах отключат холодную воду.

С 9:30 до 17 часов не будет холодной воды по адресам:

ул. 1-я Линия, д. 28а, д. 30, д. 30А;

ул. 2-я Линия, д. 9;

ул. 4-я Линия, д. 34;

ул. Ленинского Комсомола, д. 23, д. 27;

ул. Пушкина, д. 39 к. 1;

ул. Стройкова, д. 25, д. 30, д. 34, д. 38;

ул. Зубковой, д. 27 к. 4, д. 27 к. 5.

Техническую воду будут подвозить с 10 часов к дому 25 по улице Стройкова.

«Водоканал города Рязани» будет проводить ремонт водопровода.

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