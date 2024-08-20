Вторник, 20 августа, 2024

Для детей из Курска подготовят места в рязанских школах

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от Freepik

Для детей, которые прибыли в Рязанскую область из Курска, подготовят места для обучения в школах. Об этом на заседании регионального правительства 20 августа сообщила министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина.

Отмечается, что в Рязанской области сейчас находятся 15 дошкольников, 23 школьника и один абитуриент среднего профессионального образования. Семеро сейчас пребывают в пунктах временного размещения. Остальные приехали самостоятельно и находятся в Рязани, Милославском, Рыбновском, Рязанском и Скопинском районах. Из 23 школьников 8 уже определились с местом дальнейшего обучения. Один человек поступил в колледж.

Ольга Щетинкина отметила, что среди прибывших есть те, кто намерен вернуться домой до 1 сентября. Однако, если обстоятельства изменятся, им также будут готовы предоставить места в образовательных учреждениях.

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