Понедельник, 15 июля, 2024

37% рязанцев поддерживают запрет движения чайлдфри в России

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от studioredcup на Freepik

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в котором рязанцы выразили мнение, как они относятся к предложению запретить в России движение чайлдфри. В нем приняли участие представители экономически активного населения из Рязани.

Напомним, Министерство юстиции ранее заявило о подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри. С этим предложением обратился член комитета Государственной Думы по безопасности Бийсултан Хамзаев.

Согласно опросу SuperJob, мнение рязанцев по этому поводу разделилось: 37% опрошенных поддерживают инициативу, 33% выступают против. Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри.

Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. Выше всего уровень поддержки предложения Бийсултана Хамзаева продемонстрировали горожане, имеющие детей: 42% против 32% среди бездетных.

Время проведения: 8—11 июля 2024 года

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