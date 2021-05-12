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34-летний рязанец организовал в квартире на улице Чапаева наркопритон

Елена Лобанова
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В Рязани 34-летний местный житель организовал в квартире на улице Чапаева наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Полицейским стало известно, что в одном из домов на улице Чапаева употребляют наркотики. Провив эти сведения, правоохранители выяснили, что к организации притона причастен 34-летний рязанец. Время от времени в гости к подозреваемому приходили местные жители. 

Оперативники пресекли деятельность наркопритона. Подозреваемого задержали. 

В его квартире обнаружили предметы для употребления наркотиков. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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