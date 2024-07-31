Среда, 31 июля, 2024

3 случая лихорадки Западного Нила выявлены в Рязанской области — Роспотребнадзор

Автор: 7info

Опубликовано

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В Рязанской области выявлены три случая лихорадки Западного Нила. Сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно приступили к проведению противоэпидемических мероприятий, сообщает сайт ведомства.

В местах проживания и отдыха заболевших проведены энтомологические обследования. Личинки комаров, которые могли быть переносчиками вируса лихорадки Западного Нила, не были обнаружены.

Сейчас специалисты обрабатывают водоёмы. Работы ведутся в трёхкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области напоминает о мерах профилактики лихорадки Западного Нила. Чтобы избежать заражения, рекомендуется использовать репелленты, установить на окнах и дверях антимоскитные сетки, использовать фумигаторы. На дачах и в домах важно не допускать наличия ёмкостей с застоявшейся водой.

При посещении лесопарковых зон и берегов водоёмов следует надевать закрытую защитную одежду. Также рекомендуется избегать нахождения в заболоченных районах.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

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