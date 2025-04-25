26 апреля в Рязани пройдет большая уборка в рамках Всероссийского субботника

В субботу, 26 апреля, в Рязани состоится массовая уборка в рамках Всероссийского субботника, целью которого является привлечение жителей города к благоустройству территорий. Участие в акции примут представители местных властей, трудовые коллективы, общественные организации и неравнодушные жители.

Основные мероприятия будут проходить в Лесопарке, на зеленой зоне по Ряжскому шоссе и в сквере у Рязцветмета. Планируется провести традиционную уборку общественных пространств, вывозить сухостой и древесные отходы, а также высаживать цветы и деревья.

Сегодня, 25 апреля, субботники организованы в парке Железнодорожников, на проезде Завражнова, в Мемориальном парке, на зеленой зоне у Рюминского пруда, на территории Бульвара Пушкина и в Новопавловской роще.

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Все желающие могут присоединиться к уборке. Для участия необходимо взять с собой перчатки, а инвентарь для работы будет предоставлен на местах.

Особое внимание будет уделено благоустройству общественных пространств, созданных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напоминаем, что на платформе za.gorodsreda.ru продолжается онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2026 году.