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Понедельник, 10 января, 2022
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25-летняя звезда РоrnHub Лана Роудс стала мамой

7info
Фото: Instagram @lanarhoades

Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс стала мамой. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Сайт называет 25-летнюю Роудс самой популярной актрисой РоrnHub.

Лана опубликовала в инстаграме фото с ребёнком из больничной палаты. Имени отца актриса не назвала, но поклонники подозревают, что это ее бывший возлюбленный Майк Маджлак.

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Роудс ушла из порно в 2019 году, дважды став самой популярной исполнительницей фильмов для взрослых по версии PornHub Award. После этого она занялась электронной коммерцией, пишет мемуары.

25-летняя звезда РоrnHub Лана Роудс стала мамой
Фото: Instagram @lanarhoades

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