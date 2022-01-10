25-летняя звезда РоrnHub Лана Роудс стала мамой

Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс стала мамой. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Сайт называет 25-летнюю Роудс самой популярной актрисой РоrnHub.

Лана опубликовала в инстаграме фото с ребёнком из больничной палаты. Имени отца актриса не назвала, но поклонники подозревают, что это ее бывший возлюбленный Майк Маджлак.

Реклама

Роудс ушла из порно в 2019 году, дважды став самой популярной исполнительницей фильмов для взрослых по версии PornHub Award. После этого она занялась электронной коммерцией, пишет мемуары.