24 декабря в Рязани массово снизят подачу холодной воды

В Рязани во вторник, 24 декабря, массово снизят подачу холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Причина — ремонтные работы. Воды не будет с 9:00 до 17:00. Запастись водными ресурсами придется жителям, проживающим по адресам: