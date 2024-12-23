24 декабря в Рязани массово снизят подачу холодной воды

В Рязани во вторник, 24 декабря, массово снизят подачу холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Причина — ремонтные работы. Воды не будет с 9:00 до 17:00. Запастись водными ресурсами придется жителям, проживающим по адресам:
- улицы Верхняя в домах № 1-41, 2-72, 50;
- Зубковой в домах № 1, 2а, 2, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4, 4 корпус 2, 4 корпус 2, 4а, 5, 5 корпус 1, 6, 6а, 6б, 6б, 10а, 10б, 10в, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 18 корпус 10, 18 корпус 11; 18 корпус 8, 18 корпус 12;
- Олимпийский городок в домах № 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
- Тимуровцев в домах № 9 корпус 3, 10, 11, 11 корпус 1, 12/1 и в деревне Соколовка;
- улица Загородной;
- посёлок Мирный.