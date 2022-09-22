22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля

22 сентября во всём мире отмечается День без автомобиля. 22 сентября автомобилистам и мотоциклистам предлагают хотя бы на день отказаться от этих средств передвижения.

ВЦИОМ приводит результаты исследования к этой дате.

Автомобиль имеют 64% граждан, причём больше одной машины есть у 19%. Каждый третий россиянин не исключает ограничения или полного отказа от личного авто – 35%. А половина респондентов заявила, что не допускает такого развития событий – 53%.

В качестве причины неготовности отказа от личного автомобиля или ограничить его использование называют удобство и простоту такого способа передвижения – 18%.

Также необходимость иметь машину обусловлена, по словам россиян, наличием в семье маленьких детей – 12%, поездок на работу или работу, связанную с вождением авто – по 11%, ️необходимость поездок в повседневной жизни и плохую работу общественного транспорта – по 10%, а также ️необходимость поездок за город и на дачу – 8%.

Тем временем рязанцы, как показывает сегодняшняя ситуация на дорогах города, не готовы отказаться от личного транспорта. Утром 22 сентября в социальных сетях появилось видео многокилометровой пробки.