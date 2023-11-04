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21 тысяча человек приняла участие в осеннем месячнике по уборке Рязани

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Фото: сайт администрации

21 тысяча рязанцев вышла на осенний месячник по уборке города. Об этом сообщает мэрия Рязани.

Субботники проходили с 1 по 31 октября.

Рязанцы очистили 3221 двор, территорию 84 школ, 112 детских дошкольных учреждений, 2 тысячи территорий предприятий и торговых точек и 10 тысяч частных участков.

За это время с улиц Рязани вывезли 4,5 тысячи кубометров мусора и ликвидировали 66 свалок.

Было проведено 65 рейдов, по итогам которых выдали предписания, составили акты и протоколы в целях соблюдения правил благоустройства.

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