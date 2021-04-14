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Среда, 14 апреля, 2021
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21-летнему срочнику из Костромы сломали нос поленом и лишили зрения в нижегородском Мулино

Елена Лобанова
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Солдат-срочник из Костромы Егор Федоров пострадал во время сборов в Мулино Нижегородской области. Там он получил перелом носа и потерял зрение на одном глазу. Об этом сообщает Newsroom

О произошедшем рассказала двоюродная сестра 21-летнего срочника. По ее словам, парня призвали в армию летом 2020 года. В марте до окончания службы оставалось 2,5 месяца. Именно тогда  молодого человека отправили на сборы в Мулино. В ночь на 27 марта и произошла трагедия. 

— Егор проснулся от сильного удара в лицо. Пьяные сержанты бросили в него полено, пока тот спал. Виновники запретили костромичу выходить из палатки. Поэтому он находился внутри до 6 апреля. Парень не выходил на построения, а еду ему приносили сослуживцы, — рассказала девушка. 

Именно в апреле пострадавшему удалось обратиться в медпункт. Оттуда его отправили в Мулинский госпиталь. Там ему диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и потерю 90% зрения на левом глазу. 

Фонд «Право Матери» рассказал, что 8 апреля отцу солдата звонил сержант, который и бросил полено. Он предлагал деньги, но мужчина отказался. 

Врачи уверяют, что Егор годен для прохождения дальнейшей службы. Однако его родственники намерены добиваться возвращения срочника домой. К тому же, они хотят, чтобы виновные понесли за это наказание.

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