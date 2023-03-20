Понедельник, 20 марта, 2023
Татьяна Проводина

20 марта в Рязани прошли рейды по выявлению миграционных нарушений

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

20 марта сотрудники ППСП и подразделений по вопросам миграции УМВД по Рязанской области провели рейды по проверке транспортных средств, водителей и пассажиров-иностранцев.

Мероприятия проходили совместно с сотрудниками регионального УФСБ, а также Восточного межрегионального управления Росавтодора на территории Рязани.

В итоге выявили 9 правонарушений миграционной направленности. Три человека нарушали режим пребывания, четверо — правила миграционного учёта. Двое иностранцев уклонялись от исполнения административного наказания за правонарушение миграционной направленности.

По линии государственного автодорожного надзора выявлено 5 правонарушений. На штрафстоянку поместили 3 транспортных средства, которыми управляли иностранные граждане.

Проверочные мероприятия продолжаются, – отметили в УМВД по Рязанской области.

20 марта в Рязани прошли рейды по выявлению миграционных нарушений
20 марта в Рязани прошли рейды по выявлению миграционных нарушений

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