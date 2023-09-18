2 тысячи рязанцев нашли работу с помощью Всероссийской ярмарки трудоустройства

Более двух тысяч жителей Рязанской области нашли работу по итогам проведения двух этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая состоялась в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом сообщил сайт правительства региона.

Цель мероприятия — объединить соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций.

Ярмарка трудоустройства проходила во всех муниципальных образованиях региона. Ее посетили около 5,8 тыс. соискателей. Свыше 270 работодателей региона представили более 5 тыс. вакансий.

Самыми востребованными стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, компании в IТ-сфере, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.

Участники получили возможность пройти собеседование, профтестирование, записаться на бесплатное профессиональное обучение, узнать о возможностях службы занятости. Специалисты проконсультировали о том, как открыть свое дело, построить карьеру, рассказали о востребованности профессий в определенных сферах. Соискатели ознакомились с условиями трудоустройства, социальными гарантиями для сотрудников, размерами заработной платы, а также смогли оформить меры социальной поддержки в формате «одного окна».