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2-летний малыш погиб с отцом на пожаре на Урале

7info
Фото: t.me/mchs66
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В Невьянске 22 января во время пожара погиб двухлетний мальчик и его отец, сообщает портал E1.ru.

Супруга мужчины с 7-летней дочкой смогли спастись.

По словам сестры погибшего Николая Маркелова, его жена с дочерью выбрались через окно. Маленький мальчик побежал к отцу, вместе они пытались покинуть горящее здание через дверь, но там всё было в огне.

По данным МЧС, причиной пожара стал самодельный электрообогреватель. Люди проснулись, когда дом уже полыхал.

Дом супруги купили за материнский капитал в 2019 году. Сейчас мать с дочерью остались без вещей и крыши над головой.

Похороны Николая Маркелова и двухлетнего Вити пройдут 24 января.

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