2 человека погибли, 3 пострадали в ДТП на трассе «Набережные Челны-Нижнекамск»

В ДТП на 5-м километре трассы «Набережные Челны-Нижнекамск» в Тукаевском районе Татарстана погибли 2 человека, 3 травмированы. Подробности сообщил телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

Столкновение автомобилей «Сузуки» и «Шевроле» произошло вечером 17 января. Погибли 57-летний пассажир «Сузуки» и 58-летний пассажир «Шевроле». Оба скончались на месте аварии.

Водители и ещё один пассажир «Сузуки» получили травмы.

Ранее авария с двумя жертвами произошла в Рязанской области: в Путятинском районе столкнулись легковушка и грузовик.