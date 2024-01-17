ГИБДД сообщила подробности ДТП с двумя погибшими в Путятинском районе

В результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Путятинском районе Рязанской области погибли 2 человека, пострадавшая женщина доставлена в больницу, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

На месте происшествия находится начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов.

По предварительным данным, авария случилась 17 января в 08.45 на 318-м километре федеральной трассы. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 62-летнего местного жителя и фура «Скания» под управлением 38-летнего водителя.

Водитель и 56-летняя пассажирка легковушки погибли. Совершеннолетняя пассажирка госпитализирована. Дальнобойщик не пострадал.

Ранее источник сообщил 7info, что в «семёрке» ехала семья. Супруги погибли, их дочь находится в коме.