19-летнего жителя Касимовского района задержали за кражу планшета

В Касимове сотрудники угрозыска раскрыли кражу планшета из магазина электроники. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

В Касимовский МО МВД обратился 41-летний местный житель с заявлением о краже планшета. Заявитель работает продавцом магазина электроники и использовал свой личный планшет для работы. По словам мужчины, он ненадолго покинул рабочее место, а позже обнаружил, что планшет исчез.

Правоохранители не нашли свидетелей преступления. Через некоторое время оперативники узнали о том, что планшет той же модели, что и похищенный, предлагает купить с рук некий молодой человек. Подозреваемого нашли и задержали.

По предварительным данным, 19-летний житель Касимовского района приехал в райцентр и зашёл в магазин бытовой электроники. Заметив, что продавец оставил гаджет без внимания, злоумышленник воспользовался ситуацией и совершил кражу.

Следователь МО МВД Касимовский возбудил против подозреваемого уголовное дело. По статье о краже задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.