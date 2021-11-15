180 рязанцев подвели газ к участкам своих домовладений по программе бесплатной догазификации

Региональное министерство строительного комплекса сообщило о том, что в рамках исполнения поручения губернатора Николая Любимова в регионе продолжается прием заявок на заключение договоров по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках бесплатной догазификации.

На 15 ноября собственники 5239 домовладений, расположенных в 584 населенных пунктах Рязанской области проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои домовладения. Всего в регионе насчитывается 38 023 негазифицированных домовладения.

Единым оператором газификации на территории Рязанской обрасти Распоряжением Правительства РФ определено ООО «Газпром газификация». Региональным оператором газификации является АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Прием заявок на заключение договоров в рамках бесплатной догазификации осуществляется посредством личных кабинетов на сайте ГРО www.ryazanoblgaz.ru, а также при личном посещении в филиалах АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

В настоящее время в газораспределительные организации Рязанской области поступило 2088 заявок на строительство газовых сетей до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Заключено 370 договоров с гражданами, из них исполнено 180 договоров.

В целом по стране бесплатная догазификация затронет примерно 3-4 млн. домовладений.

«Напомню, что срок исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина об обеспечении доведения газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан — 2023 год. Поэтому задача всех профильных структур во взаимодействии с главами муниципальных образований своевременно отработать с жителями все возникающие вопросы и обеспечить выполнения поручения», — подчеркнул глава региона Николай Любимов.

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