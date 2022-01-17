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Понедельник, 17 января, 2022
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18 января электроэнергию отключат на трёх улицах Рязани

7info7

Во вторник, 18 января, без электроэнергии останутся три улицы Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина – проведения работ на воздушной линии. Они начнутся в 10.00 и завершатся к 12.00.

На это время электричество отключат по следующим адресам:

  • улица Семчин Лоск, дом 33, дом 38, дом 39, дома с 42 по 46а, дом 48, дом 49, дома с 52 по 54, дом 56, дом 58,
  • улица 5-й Озерный переулок, дом 10, дом 16, дом 18, дом 19, дом 21, дом 24, дома с 26 30, дом 33, дом 36, дом 40, дом 42,
  • улица Трехреченская, дома  33 35, с 42 по 45, дом 48, дома с 55 по  57, дома 60 по 63.

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