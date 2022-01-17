18 января электроэнергию отключат на трёх улицах Рязани

Во вторник, 18 января, без электроэнергии останутся три улицы Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Причина – проведения работ на воздушной линии. Они начнутся в 10.00 и завершатся к 12.00.
На это время электричество отключат по следующим адресам:
- улица Семчин Лоск, дом 33, дом 38, дом 39, дома с 42 по 46а, дом 48, дом 49, дома с 52 по 54, дом 56, дом 58,
- улица 5-й Озерный переулок, дом 10, дом 16, дом 18, дом 19, дом 21, дом 24, дома с 26 30, дом 33, дом 36, дом 40, дом 42,
- улица Трехреченская, дома 33 35, с 42 по 45, дом 48, дома с 55 по 57, дома 60 по 63.