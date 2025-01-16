17 Января: многогранный день истории от освобождения Варшавы до начала новых эпох

17 января – это день, который вместил в себя множество значительных событий, оставивших неизгладимый след как в российской, так и в мировой истории. 7info рассказывает о событиях, которые произошли в этот день в стране и в мире.

День детских изобретений

Этот день отмечается в день рождения выдающегося американца Бенджамина Франклина — государственного деятеля, дипломата, ученого и изобретателя. Его талант развивался с самого детства. Так в 12 лет он создал деревянные ласты для плавания.

Сегодня, в честь этого дня, более полумиллиона детей по всему миру создают свои собственные изобретения и совершенствуют старые.

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Освобождение Варшавы от немецко-фашистских захватчиков

17 января 1945 года, в ходе ожесточенных боев Великой Отечественной войны, советские и польские войска освободили Варшаву от немецко-фашистских захватчиков. Столица Польши находилась под оккупацией с сентября 1939 года, пережив два восстания и чудовищные разрушения: около 80% зданий были уничтожены, а потери среди мирного населения составили приблизительно 800 тысяч человек.

Варшавско-Познанская операция, начатая 14 января, вовлекла значительные силы 1-го Белорусского фронта, включая 47-ю, 61-ю армии и 2-ю гвардейскую танковую армию, а также 1-ю армию Войска Польского. К 17 января советско-польские войска полностью очистили Варшаву от врага.

Освобожденный город представлял собой картину ужасающего опустошения: руины, пепел и снег, истощенные жители в лохмотьях. Из довоенного миллиона трехсот десяти тысяч жителей в Варшаве осталось всего сто шестьдесят две тысячи.

В честь освобождения Варшавы в Москве был дан салют, а отличившиеся воинские части получили почетное наименование «Варшавских». В знак признания подвига была учреждена медаль «За освобождение Варшавы», наградившая около 700 тысяч человек.

Авторство: Неизвестен. Image from Marek Tuszyński’s collection of WWII prints. Image printed by Wojskowa Agencja Fotograficzna, from record 2012/1502-29. Scan from 8 × 5 cm print., Общественное достояние, Ссылка

День рождения Евгения Ивановича Пичугина

17 января — день рождения Евгения Ивановича Пичугина, Героя Советского Союза. Родилсяв 1922 году в селе Шумашь Рязанской губернии в семье железнодорожника, позже переехав во Владимир. Еще школьником Евгений посещал аэроклуб, заложив основу своей будущей карьеры.

В 1940 году Пичугин окончил Чкаловское военное авиационное училище и уже 22 июня 1941 года совершил свой первый боевой вылет. В 1942 году, защищая Москву от воздушных атак, он служил в 441-м истребительном авиаполку. За мужество и отвагу, проявленные при обороне столицы, летчики полка были отмечены благодарностью Народного комиссара обороны СССР. К январю 1942 года на счету Пичугина были уже два сбитых вражеских самолета.

Память о Евгении Пичугине увековечена в названиях улиц Твери и Владимира, а также мемориальных досках в этих городах. Его имя навечно занесено в списки одной из воинских частей Московского округа ПВО.

Отмена смертной казни в РСФСР

В 1920 году в РСФСР была отменена смертная казнь. История применения смертной казни в России насчитывает столетия: впервые она упоминается в конце XIV века в Двинской уставной грамоте. При Иване Грозном смертная казнь применялась широко и, по некоторым оценкам, погубила около 4 тысяч человек. При Елизавете Петровне смертная казнь была отменена, ее заменили каторгой и жестокими телесными наказаниями. В XIX веке смертная казнь вернулась, применяясь за государственные, военные преступления и в качестве карантинной меры.

После Февральской революции Временное правительство отменило смертную казнь, но в июле 1917 года она была вновь введена за некоторые военные преступления. В Советской России смертная казнь была отменена декретом II Всероссийского съезда Советов (октябрь 1917 года), но возобновлена в 1918 году постановлением СНК РСФСР «О красном терроре», применяясь к участникам контрреволюционных организаций и мятежей. После кратковременной отмены в январе 1920 года, право на применение смертной казни было возвращено революционным трибуналам в мае того же года.

С 1996 года в России действует мораторий на смертную казнь, заменённая пожизненным заключением.

В 1993 году началось вещание телеканала НТВ в Москве

Запуск телеканала НТВ в Москве произошёл 17 января 1993 года. В этот день в 23:50 на экраны вышел первый выпуск программы «Сегодня», в которой приняли участие ведущие Евгений Киселёв, Андрей Караулов и Татьяна Миткова.

Кроме того, в эфир был представлен репортаж с места событий — штурма телецентра в Останкино.