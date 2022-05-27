17 детей и 14 взрослых попали в больницу после школьного чаепития в Бурятии

В Селенгинском районе Бурятии 17 детей и 14 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после школьного чаепития, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Пострадавшие — ученики 9 и 11 классов, учителя, родители — госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез». Симптомы недуга появились после чаепития по случаю окончания учебного года в школе.

Продукты, среди которых были заправленные салаты, покупались в местном магазине; горячие блюда были взяты из школьной столовой.

Остатки пищи изъяты для лабораторных исследований, следователи проводят проверку.