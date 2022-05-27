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Пятница, 27 мая, 2022

17 детей и 14 взрослых попали в больницу после школьного чаепития в Бурятии

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Александр Ильин
Александр Ильин

17 детей и 14 взрослых попали в больницу после школьного чаепития в Бурятии

В Селенгинском районе Бурятии 17 детей и 14 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после школьного чаепития, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Пострадавшие — ученики 9 и 11 классов, учителя, родители — госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез». Симптомы недуга появились после чаепития по случаю окончания учебного года в школе.

Продукты, среди которых были заправленные салаты, покупались в местном магазине; горячие блюда были взяты из школьной столовой.

Остатки пищи изъяты для лабораторных исследований, следователи проводят проверку.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», — говорится в сообщении ведомства.

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