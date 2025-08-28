Четверг, 28 августа, 2025
1500 рязанских семей получают ежемесячное пособие из материнского капитала

Алексей Самохин
Изображение от ededchechine на Freepik

Ежемесячную выплату из средств материнского семейного капитала получают более 1500 семей Рязанской области. Размер выплаты в регионе составляет 15 309 рублей в месяц. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда РФ. 

Право на выплату имеют семьи с детьми в возрасте до трех лет. Для ее назначения доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратный прожиточный минимум (для жителей Рязанской области — 31 564 рублей). 

Подать заявление можно через портал Госуслуг, МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области. Выплата назначается на любого ребенка до трех лет, при этом средства можно получать одновременно на нескольких детей, если доход семьи соответствует критериям.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста трех лет.  Повторное заявление о получении ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц  периода, на который назначена указанная выплата.

Заявитель может отказаться от ежемесячной выплаты путем подачи заявления об отказе от получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет из средств материнского (семейного) капитала. 

Более подробную информацию можно узнать по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

