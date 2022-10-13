13 октября рязанцев приглашают на субботник в музее-заповеднике Кремля

В четверг, 13 октября, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник приглашает всех желающих продуктивно и с пользой для любимого города провести время присоединиться к субботнику и заняться санитарной расчисткой территории Кремля.

Свободные от работы и учёбы горожане встречаются в 10 часов возле Кремлёвской пристани. Необходимый инвентарь волонтёрам предоставят, также их ждут горячий чай и пирожки.

Прошедшая две недели назад подобная акция показала огромный интерес жителей города и положила начало целому комплексу мероприятий по благоустройству территории Кремля.

Организаторы напоминают: приходить в рабочей одежде, с хорошим настроением и рабочим запалом!

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