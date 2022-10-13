Четверг, 13 октября, 2022
Татьяна Проводина

13 октября рязанцев приглашают на субботник в музее-заповеднике Кремля

На главнуюНовости Рязани
Изображение от Freepik

В четверг, 13 октября, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник приглашает всех желающих продуктивно и с пользой для любимого города провести время присоединиться к субботнику и заняться санитарной расчисткой территории Кремля.

Свободные от работы и учёбы горожане встречаются в 10 часов возле Кремлёвской пристани. Необходимый инвентарь волонтёрам предоставят, также их ждут горячий чай и пирожки.

Прошедшая две недели назад подобная акция показала огромный интерес жителей города и положила начало целому комплексу мероприятий по благоустройству территории Кремля.

Организаторы напоминают: приходить в рабочей одежде, с хорошим настроением и рабочим запалом!

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/