13 июня на ТНТ стартует новый комедийный сериал «Вика-Ураган»

«Мы обе твердолобые, упрямые, говорим то, что думаем, лезем, куда не нужно»: Аглая Тарасова – о своей героине из сериала «Вика-Ураган» на ТНТ.

Сегодня, 13 июня, в 20:00 телеканал ТНТ начинает показ нового комедийного сериала «Вика-Ураган» от компании Good Story Media («Ольга», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Исправление и наказание» и другие хиты). Это история девушки Вики, попавшей в тяжелую ситуацию и вынужденной заново строить свою жизнь в мире, который ее не понимает и не принимает. Но, обладая взрывным характером, обостренным чувством справедливости и большим сердцем, Вика сметает все преграды на своем пути, чтобы стать счастливой.

Роли в комедии сыграли Аглая Тарасова, Полина Шашуро, Ирина Розанова, Николай Фоменко, Иван Добронравов, Иса Новиков, Антон Филипенко, Настасья Самбурская, Юлия Топольницкая, Яна Сексте и другие. Генеральный продюсер проекта – Артем Логинов. Авторы сценария, креативные продюсеры и режиссеры – Олег Гольдфайн и Илья Петрухин («Ольга», «Конная полиция»).

Аглая Тарасова: «Вика-Ураган» — сериал о девушке, которая не сдается несмотря ни на что, о простой девчонке, которая ищет себя, ищет пути выживания, мечтает о создании своей семьи. Все это вещи, близкие большинству людей. С героиней мне повезло: авторы писали сценарий, зная меня, поэтому у меня с Викой изначально было много общего. Мы обе твердолобые, упрямые, говорим то, что думаем, лезем, куда не нужно, рвемся за справедливостью… Не можем пройти мимо чужой беды. Сходства с героиней помогали мне играть ее»

Олег Гольдфайн, автор сценария, продюсер и режиссер: «У Вики – невероятно обостренное чувство справедливости. Она не может пройти мимо чьей-то беды или проблемы, хотя из-за этого и рождаются ее проблемы. Она герой, кем мы хотели бы стать, но не можем, потому что где-то малодушничаем. Она защищает тех, кто нуждается в помощи, и за 16 серий она никогда не пошла против своих принципов»

Илья Петрухин, автор сценария, продюсер и режиссер: «Вначале у нас был туманный образ героини, но до того, как мы приступили к написанию диалогов, уже знали, что хотим позвать Аглаю Тарасову. Аглая — это 100% попадание в образ, характер нашего персонажа, она сама человек с обостренным чувством справедливости»

Жизнь главной героини в одночасье изменилась: случайно выбив пьяному хулигану глаз, Вика попала в женскую колонию, а когда вернулась, обнаружила, что мир вокруг нее стал совсем другим: предприимчивая мама переоборудовала квартиру дочери в секс-шоп, муж встречается с подругой, но самое главное – маленький сын Гриша находится в интернате для детей с расстройствами аутистического спектра. С каждым днем после освобождения тучи вокруг Вики сгущаются. Ее новый мир – это пошарпанная квартира с одинокой старушкой, подругой из колонии и особенным ребенком. Но Вика не теряет надежды и веры в то, что в мире должно побеждать добро.

«Вика-Ураган» — с понедельника по четверг в 20.00 на ТНТ. Премьера комедии уже сегодня в 20.00.