13,4 тысяч гигабайт информации загрузили посетители вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 за январь-август

Пассажиры и посетители железнодорожных вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 за период с января по август загрузили и отправили 13,4 тысяч гигабайт данных, воспользовавшись доступом к Wi-Fi.

К бесплатному интернету за восемь месяцев на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 подключились 15,8 тысяч человек.

Проект ОАО «РЖД» и компании «ТрансТелеКом» по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi успешно реализуется с сентября 2015 года. Wi-Fi работает по принципу сквозной авторизации: необходимо один раз зарегистрироваться, в дальнейшем в любой из локаций, где оказывается услуга, повторная авторизация не требуется.