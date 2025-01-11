12 января — день памяти святой Анисьи Солунской: традиции, приметы и запреты

Православные христиане 12 января вспоминают святую Анисию Солунскую, которая известна своим милосердием, самоотверженностью и помощью нуждающимся. Она почитается как покровительница людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В этот день верующие обращаются к святой с молитвами, прося исцеления и духовного очищения, а также придерживаются древних обычаев, пишет Rsute.ru

Традиции и обычаи Анисьиного дня

Анисьин день, как его называли в народе, издавна сопровождался особыми обрядами и традициями. Этот день был связан с охотой и забоем свиней, а также приготовлением блюд из мяса, в частности из желудков и внутренностей. Именно поэтому праздник получил прозвища «Анисья-желудочница» и «Порезуха».

Особое внимание уделялось предсказаниям погоды, которые делали на основе изучения внутренних органов животных:

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Гладкая селезёнка — к морозной зиме.

— к морозной зиме. Жирная печень — холод придёт в середине зимы.

— холод придёт в середине зимы. Большая печень без жира — тёплая зима, но с холодным концом.

— тёплая зима, но с холодным концом. Пустой желудок — зима будет затяжной и холодной.

Этот день сопровождался пышными застольями, где собирались родные и близкие. Однако вечером старожилы старались быть осторожными, поскольку, согласно верованиям, с заходом солнца активизировалась нечистая сила. Особенно дурным знаком считалось найти платок на пороге дома — это могло означать наложение порчи.

Что можно и чего нельзя делать в Анисьин день

День памяти святой Анисии наполнен особыми правилами, направленными на сохранение здоровья и защиты от злых сил. Вот основные рекомендации и запреты:

Что можно делать:

Люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, могут обратиться к святой Анисии с молитвами о выздоровлении.

Особый обряд для исцеления проводят на перекрёстке, вслух произнося имя больного и прося помощи у святой.

Прислушиваться к народным приметам и обращать внимание на сны.

Чего нельзя делать:

Не принимайте подарки от незнакомцев — они могут принести вред или быть связаны с нечистой силой.

Не занимайтесь шитьём — это может привлечь беду.

Не используйте чужие полотенца, чтобы не перенести на себя болезни хозяина.

Не поднимайте вещи, найденные на перекрёстке, чтобы избежать неприятностей.

Не делитесь с другими своими снами, чтобы не привлечь негатив.

Сны в ночь на 12 января считаются вещими:

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Земля во сне предвещает смерть.

предвещает смерть. Свадьба или поцелуй могут стать предвестием конфликта в семье.

Народные приметы и поверья на 12 января

В Анисьин день народ обращал внимание на природные явления, связывая их с будущими событиями:

Южный ветер обещает тёплое лето и богатый урожай.

обещает тёплое лето и богатый урожай. Чириканье воробьёв предвещает скорую оттепель.

предвещает скорую оттепель. Облака, скрывающие звёзды , сулят изменения в погоде.

, сулят изменения в погоде. Западный ветер указывает на хороший улов рыбы.

Особые предостережения:

Избыток соли в пище в этот день может привести к неприятным последствиям для здоровья.

Поднимать предметы на перекрёстках считается дурным знаком, способным привлечь беды.

Люди, рождённые 12 января

Рождённые в этот день, согласно народным поверьям, обладают талантом к ремеслу, особенно к плотницкому делу. Их защитным камнем считается опал, который приносит удачу, гармонию и внутренний покой.