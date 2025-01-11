12 января — день памяти святой Анисьи Солунской: традиции, приметы и запреты

Православные христиане 12 января вспоминают святую Анисию Солунскую, которая известна своим милосердием, самоотверженностью и помощью нуждающимся. Она почитается как покровительница людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В этот день верующие обращаются к святой с молитвами, прося исцеления и духовного очищения, а также придерживаются древних обычаев, пишет Rsute.ru
Традиции и обычаи Анисьиного дня
Анисьин день, как его называли в народе, издавна сопровождался особыми обрядами и традициями. Этот день был связан с охотой и забоем свиней, а также приготовлением блюд из мяса, в частности из желудков и внутренностей. Именно поэтому праздник получил прозвища «Анисья-желудочница» и «Порезуха».
Особое внимание уделялось предсказаниям погоды, которые делали на основе изучения внутренних органов животных:
- Гладкая селезёнка — к морозной зиме.
- Жирная печень — холод придёт в середине зимы.
- Большая печень без жира — тёплая зима, но с холодным концом.
- Пустой желудок — зима будет затяжной и холодной.
Этот день сопровождался пышными застольями, где собирались родные и близкие. Однако вечером старожилы старались быть осторожными, поскольку, согласно верованиям, с заходом солнца активизировалась нечистая сила. Особенно дурным знаком считалось найти платок на пороге дома — это могло означать наложение порчи.
Что можно и чего нельзя делать в Анисьин день
День памяти святой Анисии наполнен особыми правилами, направленными на сохранение здоровья и защиты от злых сил. Вот основные рекомендации и запреты:
Что можно делать:
- Люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, могут обратиться к святой Анисии с молитвами о выздоровлении.
- Особый обряд для исцеления проводят на перекрёстке, вслух произнося имя больного и прося помощи у святой.
- Прислушиваться к народным приметам и обращать внимание на сны.
Чего нельзя делать:
- Не принимайте подарки от незнакомцев — они могут принести вред или быть связаны с нечистой силой.
- Не занимайтесь шитьём — это может привлечь беду.
- Не используйте чужие полотенца, чтобы не перенести на себя болезни хозяина.
- Не поднимайте вещи, найденные на перекрёстке, чтобы избежать неприятностей.
- Не делитесь с другими своими снами, чтобы не привлечь негатив.
Сны в ночь на 12 января считаются вещими:
- Земля во сне предвещает смерть.
- Свадьба или поцелуй могут стать предвестием конфликта в семье.
Народные приметы и поверья на 12 января
В Анисьин день народ обращал внимание на природные явления, связывая их с будущими событиями:
- Южный ветер обещает тёплое лето и богатый урожай.
- Чириканье воробьёв предвещает скорую оттепель.
- Облака, скрывающие звёзды, сулят изменения в погоде.
- Западный ветер указывает на хороший улов рыбы.
Особые предостережения:
- Избыток соли в пище в этот день может привести к неприятным последствиям для здоровья.
- Поднимать предметы на перекрёстках считается дурным знаком, способным привлечь беды.
Люди, рождённые 12 января
Рождённые в этот день, согласно народным поверьям, обладают талантом к ремеслу, особенно к плотницкому делу. Их защитным камнем считается опал, который приносит удачу, гармонию и внутренний покой.