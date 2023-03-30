110-летний юбилей отмечает Рязанский художественный музей

Сегодня Рязанский художественный музей отмечает 110- летний юбилей. По этому поводу в рубрике «День шедевра» сегодня обзор галереи работ нашего земляка, художника Ивана Пожалостина.

О картинах рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

— Дорогие друзья. Один из старейших художественных музеев нашей страны носит имя Ивана Петровича Пожалостина, признанного мастера гравюры второй половины 19 века.

Мастер родился на Рязанской земле, в селе Еголдаево Ряжского уезда. Он очень рано осиротел, но упорство, сила таланта и решительность и помощь добрых людей позволили ему получить образование в Санкт-Петербургской Академии художеств.

Пожалостин учится у академика Иордана в гравировальном классе и всегда получает за рисунки первые номера.

После окончания академии художник отправляется в заграничную поездку, вернувшись, продолжает работать.

Самыми продуктивными в его творческой биографии являются 70- 80 годы 19 столетия. В это время он создаёт портреты русских поэтов и писателей, среди которых портреты Жуковского, Брюллова и Некрасова, находящиеся в экспозиции Рязанского художественного музея.

Под портретом Некрасова авторская подпись и автограф поэта…Сейте разумное, доброе, вечное…

Высокий талант в переводе яркого языка живописи, на язык чёрно-белого изображения, прослеживается в работе Пожалостина, в его гравюре « Птицелов» — с оригинала картины Перова.

Мастер Василий Перов напишет Пожалостину:

— В вашей работе я воспринимаю и принимаю и себя и Ваш талант.

В 1883 году в Академии художеств Иван Петрович сменил своего учителя Иордана и возглавил класс резцовой гравюры.

После реорганизации Пожалостин уходит в отставку и приезжает на Рязанскую землю, продолжает творить и очень много делает для развития художественной жизни нашего города. Неслучайно его наследие, которое включает в себя более 100 произведений, легло в основу коллекции Рязанского художественного музея.