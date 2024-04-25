11 миллионов гостей посетили выставку «Россия»

25 апреля Международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость. Им стала Ольга Лутова из Орла, которая приехала на выставку вместе с мужем Анатолием и двумя дочерями— восьмилетней Валерией и 15-летней Софией.

«На выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать», — сказала Ольга Лутова.

Гости получили подарки от дирекции выставки «Россия» и администрации Томской области. На сцене в торжественной обстановке им вручили сертификат на четырехдневное путешествие в «Изумрудный» Томск.

«Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера, получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру. Кроме того, с сегодняшнего дня наши гости могут увидеть масштабные обновления экспозиций. Приглашаем всех на выставку «Россия»!» — подчеркнула генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

В поездке семья узнает, почему Томск называют «Изумрудным», посетит самые красивые и знаковые места города, попробует местные угощения и сделает фото с известным 36-литровым угольным трактирным самоваром. Также гостей ждут посещение первого за Уралом сельского парка, экскурсия в галерею «Аниматроник» и мастер класс по созданию деревянного Дровосека. Удивят семью томичимастер-классом по лепке изумрудных пельменей, экскурсиями на эко-фабрику «Территория тайги» и в тайные подземелья. Завершится яркое путешествие вдохновляющими просмотром театральной постановки Театра «2+КУ» и мастер-классом в Первом музее славянской мифологии.

«Сегодня я услышал от экскурсовода выставки, что побывать в Томске — это будто побывать в сказке,— рассказал семье Лутовых губернатор Владимир Мазур. — Наш город, официальная студенческая столица России, дышит наукой, культурой и сибирской стариной. Томск воспитал немало выдающихся, талантливых людей, один из которых — выпускник Томского учительского института, автор сказки «Волшебник Изумрудного города» Александр Волков».

6 апреля на площадке торжественно приветствовали десятимиллионного посетителя, им стал Константин Панфилов, приехавший со своей супругой из Ярославля. От Дирекции Выставки «Россия» и Госкорпорации «Росатом» они получили сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».

Рубеж в пять миллионов гостей Выставка преодолела 22 февраля. Тогда на ВДНХ во второй раз приехал Алексей Максимов с супругой и двумя детьми. Семья из города Волжский Волгоградской области получила от Дирекции Выставки «Россия», администрации Ленинградской области и компании-туроператора «Игора Тур» путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». Благодаря подарку Максимовы увидели главные символы Приволжья и познакомились с историей малых городов нашей страны.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 11 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.