11 мая на дорогах Рязанской области проходит рейд Госавтоинспекции

В четверг, 11 мая, в Рязанской области сотрудники ГИБДД проводят рейд. Особое внимание – к водителям мототранспортных средств.
Цель комплексных мероприятий «Мотоцикл» – усилить контроль за эксплуатацией мототранспортных средств и предотвратить аварийность с участием водителей мототехники.
В Госавтоинспекции Рязанской области напоминают водителям мототранспорта:
1. Всегда используйте защитную амуницию;
2. Строго соблюдайте скоростные ограничения;
3. Соблюдайте требования по регистрации транспорта;
4. Своевременно проводите обслуживание своего мототранспортного средства;
5. При движении в любое время суток всегда должен быть включен ближний свет фар;
6. Запрещено управлять мототранспортом в состоянии опьянения.
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