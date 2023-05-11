Четверг, 11 мая, 2023

11 мая на дорогах Рязанской области проходит рейд Госавтоинспекции

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

В четверг, 11 мая, в Рязанской области сотрудники ГИБДД проводят рейд. Особое внимание – к водителям мототранспортных средств.

Цель комплексных мероприятий «Мотоцикл» – усилить контроль за эксплуатацией мототранспортных средств и предотвратить аварийность с участием водителей мототехники.

В Госавтоинспекции Рязанской области напоминают водителям мототранспорта:

1. Всегда используйте защитную амуницию;

2. Строго соблюдайте скоростные ограничения;

3. Соблюдайте требования по регистрации транспорта;

4. Своевременно проводите обслуживание своего мототранспортного средства;

5. При движении в любое время суток всегда должен быть включен ближний свет фар;

6. Запрещено управлять мототранспортом в состоянии опьянения.

Отметим: 9 мая в Александро-Невском районе подростки получили травмы, слетев в кювет на мопеде.

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