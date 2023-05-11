Подростки вылетели в кювет на мопеде в Рязанской области

В Александро-Невском районе подростки получили травмы, съехав в кювет на мопеде. Подробности приводит издательство «Пресса» со ссылкой на Ряжскую госавтоинспекцию.

Дорожная авария произошла 9 мая в 14:10. Мопедом управлял 15-летний подросток без права управления ТС. С ним был 14-летний пассажир. Подростки ехали в сторону села Просечье. Водитель не справился с управлением, и мопед съехал в кювет.

На машине скорой помощи пострадавших доставили в Александро-Невскую больницу. Пассажир отделался ушибами и ссадинами, водитель получил перелом ключицы и сотрясение мозга.

В ГИБДД в очередной раз напоминают родителям подростков, что нельзя разрешать своим детям садиться за руль мототранспорта, если у них нет прав.