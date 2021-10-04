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Понедельник, 4 октября, 2021
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100% жилых домов Рязани обеспечили теплом

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100% жилых домов Рязани обеспечили теплом

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По состоянию на 1 октября отопление подано во все жилые дома Рязани, а также объекты соцсферы, школы и детсады. Об этом сообщила городская администрация.

Некоторые рязанцы ранее жаловались на отсутствие тепла в домах. В мэрии уточнили, что это не связано с прорывами и аварийными ситуациями. По некоторым адресам выявлялись внутриквартальные и внутридомовые неполадки.

Центральной диспетчерской службы РМПТС: 34-05-44 и по районам: Московский район – 33-17-52, Железнодорожный район – 76-33-04, Октябрьский район – 32-65-34, Советский район – 25-52-26.

Перерасчет начисления платы за отопление будет произведен автоматически на дату фактической поставки в конкретном многоквартирном доме.

Центральной диспетчерской службы РМПТС: 34-05-44 и по районам: Московский район – 33-17-52, Железнодорожный район – 76-33-04, Октябрьский район – 32-65-34, Советский район – 25-52-26.

Перерасчет начисления платы за отопление будет произведен автоматически на дату фактической поставки в конкретном многоквартирном доме.

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