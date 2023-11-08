Среда, 8 ноября, 2023
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100 тысяч человек присоединились к проекту «Активное долголетие – Здоровая Рязань»

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Фото: правительство Рязанской области

Проект «Активное долголетие – Здоровая Рязань» объединил уже более 100 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграмм-канале.

Проект, рассчитанный на старшее поколение, предлагает участникам бесплатные занятия физкультурой, творчеством, хобби и учебой. Для этого в Рязани и области работает более 400 постоянных площадок.

Отдельное внимание, подчеркнул Малков, уделено скандинавской ходьбе, гимнастике и другим тренировкам для долголетия. На базе РязГМУ для участников организован спецпроект о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний.

Будем и дальше расширять программу и наполнять ее новыми активностями, вовлекать больше участников, увеличивать количество площадок,

— подчеркнул губернатор.

Присоединиться к проекту может каждый житель области старше 50 лет. Сделать это можно через сайт проекта или по телефону +7 (4912) 34-00-32.

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