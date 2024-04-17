10 гектаров сухой травы горело в Сапожсковском районе

В Сапожковском районе 16 апреля горела сухая трава. Об этом пишет ИД «Пресса».

Возгорание произошло на 10 гектарах между деревней Избное и селом Михеи.

На место выехал расчет из трех человек. Тушить огонь пожарным помогали пять добровольцев.