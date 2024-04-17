Среда, 17 апреля, 2024

10 гектаров сухой травы горело в Сапожсковском районе

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В Сапожковском районе 16 апреля горела сухая трава. Об этом пишет ИД «Пресса».

Возгорание произошло на 10 гектарах между деревней Избное и селом Михеи.

На место выехал расчет из трех человек. Тушить огонь пожарным помогали пять добровольцев.

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