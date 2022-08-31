1 сентября в Рязанской области не будут продавать алкоголь

Правитальство Рязанской области напоминает: в четверг, 1 сентября, в регионе не будут продавать алкоголь.

1 сентября – День знаний. В праздник в Рязанской области будет действовать запрет на розничную реализацию алкогольной продукции. Запрет регламентирован Законом Рязанской области от 14.11.2011 г. № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

На сайте регионального правительства уточняется, что запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя, осуществляемую заведениями общественного питания.