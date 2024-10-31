Четверг, 31 октября, 2024
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1 ноября в Рязанской области ожидается дождь и мокрый снег

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Алексей Самохин
Изображение от creativeart на Freepik

В пятницу, 1 ноября в Рязанской области будет облачная погода, ночью — с прояснениями. Ожидаются осадки: ночью местами дождь и мокрый снег, днем возможен сильный дождь в отдельных районах. 

Прогноз синоптиков опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России. 

Ночью и утром на дорогах возможна гололедица, что потребует повышенного внимания от водителей.

Ветер юго-западный, скоростью 7–12 м/с, местами порывы могут достигать 16–21 м/с.

Температура ночью составит -3…+2 °С, днём воздух прогреется до +5…+10 °С.

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