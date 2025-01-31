1 февраля: Макарьев день – приметы, что можно и нельзя делать, чтобы привлечь удачу?

1 февраля – день Макария, или Макарьев день, отмечаемый в народном календаре как «перелом» зимы. Этот день окружен запретами и рекомендациями, касающимися работы, рукоделия, пищи и поведения, чтобы привлечь удачи и избежать неприятностей. Но история 1 февраля не ограничивается только народными традициями. В этот день произошли важные события в истории России, от интронизации Патриарха Кирилла до начала производства чугуна на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Макарьев день

Другие названия этого праздника: «Макар-весноуказчик», «День Макария», «Макарий Великий», «Макар ясный».

Февраль олицетворяет прощание с холодами. Первое упоминание о месяце связано с рвущими ветрами и морозными ночами. Февраль завершает зиму, которая, хотя и начинает уходить, все еще может проявлять свою силу, принося снежные метели.

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Существует примета, что если ночью на деревьях и столбах появляется иней, то днем ждать выпадения снега не стоит. А если вдали над лесом в середине дня виден синий оттенок, это предвещает тепло.

Обычаи и ритуалы февраля отражают заботу крестьян о будущем урожае. Весной семена должны будут прорасти и дать хлеб. Старшему мужчине в этот день следует пожелать тепла, а молодому — заботы, чтобы не забывал о труде и ответственности. «Макарами» в прошлом называли людей хитрых и ловких, которые умели извлекать выгоду из всего.

Первое февраля связано с пословицей: «Макар валенком раздувает самовар». Эта зима требует теплую обувь, которая защитит ноги от холода. В деревнях валенки пользовались большой популярностью, их сушили на печи, чтобы они всегда были готовы к носке.

Что нельзя делать 1 февраля

В Макарьев день нежелательно работать сверх меры и заниматься домашними делами. Вечером лучше собраться всей семьей или сходить в гости, но делать это нужно в дружелюбной обстановке и с добрыми помыслами.

Запрещено в этот день шить, вязать и вышивать. Считалось, что рукодельница «пришьет» к своим близким и себе невзгоды и горе.

Стрижку волос, особенно у деток, лучше отложить на другой день. Люди верили, что вместе с волосами могут «состричь» все счастье и защиту от злых помыслов.

Нельзя пить сырую воду – можно серьезно заболеть. Вода – очень сильный проводник энергии, как положительной, так и негативной, а 1 февраля притянется, скорее, плохое, чем хорошее. Чтобы предупредить заболевание, лучше прокипятите воду или сделайте травяной чай.

Свои запреты были связаны и с чаепитием. Его ни в коем случае нельзя проводить в одиночестве, а то останетесь в одиночестве на весь год.

Нельзя было стирать детские вещи – ребенка сглазят и накличут на него болезни.

Сквернословие, ругань, хамство, проклятия и оскорбления тоже под запретом в этот день, так как все эти слова обернутся против сказавшего их.

Приметы 1 февраля

Солнечная и тёплая погода предвещает раннюю весну.

Ясное звёздное небо обещает затяжную зиму.

Если начнётся метель, то снежная буря может затянуться до марта.

Существует мнение, что первый день февраля предсказывает погоду на целый месяц вперёд.

Сны, увиденные в ночь на 1 февраля, считаются предсказательными.

День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

1 февраля 2009 года в Христорождественском соборе прошла интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его избрание на Московский патриарший престол состоялось на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, который прошел 27 января.

Каждый год Русская православная церковь отмечает День интронизации предстоятеля как значимый праздник.

В 1932 году Магнитогорский металлургический комбинат начал выпуск первой продукции

Запасы железной руды на горе Магнитной были известны еще с XVIII века, однако в течение почти 150 лет добыча велась нерегулярно (только 2-3 месяца в году, не превышая 3 миллионов пудов в год). Лишь в конце XIX века были заложены систематические разработки.

В апреле 1925 года XIV партконференция РКП(б) приняла решение о строительстве нового металлургического завода у горы Магнитной. Работы по его возведению стартовали в марте 1929 года. Строительство осуществлялось силами всей страны: 46 проектных организаций, 108 учебных заведений, 49 железных дорог для транспортировки грузов и рабочих, а также 158 заводов, поставляющих металлоконструкции и технику. 31 января 1932 года была введена в эксплуатацию первая доменная печь, а 1 февраля она произвела первый чугун, что считается днем основания Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Сегодня ММК представляет собой крупный металлургический комплекс с полным циклом производства, от обработки железорудного сырья до глубокой переработки черных металлов. Комбинат входит в число крупнейших производителей стали в мире и занимает ведущие позиции на российском рынке черной металлургии.

В 1816 году был создан «Союз спасения»

1 февраля 1816 года в Санкт-Петербурге было основано первое тайное объединение будущих декабристов — «Союз спасения», которое вскоре стало известно как «Общество истинных и верных сынов Отечества».

Главными задачами этой организации стали освобождение крестьян от крепостного права и требования введения конституционной монархии. Основателем «Союза спасения» считается 24-летний полковник Александр Муравьев. Среди участников были Сергей Трубецкой, Никита Муравьев, братья Муравьевы-Апостолы, Михаил Новиков, Иван Якушкин, планировавший убить императора Александра I, и Павел Пестель, разработавший устав общества.

Документы «Союза спасения» не сохранились: участники самими уничтожили их в 1818 году, когда произвели реформу организации. Они утратили веру в возможность быстрых изменений и решили сосредоточиться на просвещении народа, создавая новое общество — «Союз благоденствия», которое стало открытым для многочисленных известных личностей.

В 1923 году в Петрограде открылась первая в СССР сберегательная касса

В Петрограде была открыта первая сберегательная касса в Советском Союзе. Она располагалась в здании номер 76 на набережной Фонтанки. В этих сберкассах предлагались разные типы вкладов, также через них осуществлялись государственные займы и реализовывались выигрыши по облигациям. Сберкассы очень быстро завоевали популярность среди советских граждан. К 1933 году в стране уже функционировало свыше 50 тысяч подобных учреждений. Изначально они находились под контролем Министерства финансов СССР, однако в 1963 году их передали в ведение Госбанка СССР. В 1987 году был учреждён Сберегательный банк СССР.