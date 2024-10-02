Звук сирены оповещения услышали не все рязанцы

Не все жители Рязани услышали звук сирены оповещения. Об этом сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «Новости Рязани 7info».

Напомним, проверка систем оповещения проходит в городе в среду, 2 октября. Первый раз сирену включили в 10:40. Корреспонденты 7info в разных районах города слышали её хорошо, некоторые жители жалуются, что не слышали.

Вот что пишут рязанцы:

Ул. Мехзавода не слышно. Если бы не новости, о проверке бы и не узнали.

Песочня, чтоб услышать, нужно стоять или на балконе, или же должны быть окна раскрыты нараспашку, тогда услышишь, при закрытых окнах слышно вообще отдаленно.

Пл. Победы было не слышно.

Есть и другие сообщения:

У нас в Канищево точно в назначенное время был звук сирены в квартире при закрытых окнах.

Недостоево, хорошо слышно было!

Кальное, прекрасно слышно было!

Поднимают в комментариях горожане и другую важную тему: куда бежать, где прятаться, если сирена будет настоящей:

Только смысл сирены? Где бомбоубежище? Подвала тоже нет.