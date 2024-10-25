«Зверёк» обживает Wink.ru: короткометражка по сценарию Немировича-Данченко уже доступна в онлайн-кинотеатре

В онлайн-кинотеатре Wink.ru уже можно посмотреть короткометражный художественный фильм «Зверёк» (16+) по неизданному сценарию одного из основателей МХТ Вл. И. Неминовича-Данченко. В проекте снялся художественный руководитель МХТ Константин Хабенский и другие актеры театра — Александра Ребенок, Ольга Воронина, Анна Чиповская и другие.
Фильм появился по итогам первого Конкурса короткометражного кино МХТ имени А. П. Чехова, который состоялся при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru. Съёмка «Зверька» со звездами МХТ стала главным призом для победителя конкурса — выпускницы школы кино «Индустрия» Ирины Прохоровой. Впервые зрители увидели проект этим летом на фестивале нового российского кино «Горький Fest» в Нижнем Новгороде. А 20 октября фильм показали на Фестивале авторского кино КАРО.Арт. В 2024 году Конкурс короткометражного кино МХТ пройдет в третий раз. Тема и даты будут объявлены позднее.
Короткометражная картина пополнила линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте» , «Комбинация» , «Фишер», «Балет»). За производство отвечала кинокомпания «Водород».
По сюжету фильма начинающая актриса Соня, утратив все надежды пробиться на прослушивание к именитому худруку театра, устраивается работать на съемочную площадку фильма, в котором он снимается. Подобраться к артисту девушке помогает влюбленный в нее Ваня — ассистент звукорежиссера и по совместительству талантливый драматург, который написал пьесу специально для Сони. Но из-за волнения все ее попытки заявить о себе оборачиваются неловкими казусами. Вскоре Соня оказывается перед выбором: остаться верной дружбе или пробить себе место под солнцем.
О фильме «Зверёк» (16+)
Производство: «Водород»
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Жанр: драмеди
Хронометраж: 22 минуты
Режиссер и сценарист: Ирина Прохорова
Оператор: Александр Гринаш
Художник: Ксения Циркова
Композиторы: Тео Тао, Илья Масленников
Художник-постановщик: Ксения Циркова
Художник по костюму: Константин Мазур
Художник по гриму: Мария Морзунова
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим, Михаил Врубель, Ульяна Тимофеева, Надежда Чернобровкина, Марина Наумова, Кирилл Ашумов
В ролях: Константин Хабенский, Александра Ребенок, Ольга Воронина, Анна Чиповская, Сергей Беляев, Павел Филиппов, Александр Усов, Полина Романова и другие.
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