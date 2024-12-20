Зубровому питомнику Окского заповедника исполнилось 65 лет. В честь этого события сотрудники заповедника решили вспомнить его историю, рассказать про обитателей в своем телеграм-канале.

Зубровый питомник основан 20 декабря 1959 года. Именно в этот день из Приокско-Террасного заповедника в Окский привезли первых зубров – Муромца и Музу. Сейчас в питомнике постоянно могут проживать 35-40 зубров. Его территория составляет 180 га, разделенных на 5 больших вольеров.

За 65 лет на территории питомника обитали (привозились и рождались) 604 зубра. За весь период в питомнике родилось 513 зубрят. Интересно, что всем новорожденным дают кличку, начинающуюся на слог «Ме» – Метеор, Мелорада, Меграй, Мещера, Медянка, Меотида и так далее. Благодаря этому специалист может узнать, откуда родом зубр, и в будущем не допустить близкородственного скрещивания.

В настоящее время зубры, рожденные в Окском заповеднике, обитают в лесах Орловской, Калужской, Брянской, Владимирской, Смоленской, Вологодской областях, Мордовии, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии-Алании.

В настоящий момент в Зубровом питомнике проживают 39 зубров. Из них 11 зубрят, родившихся в 2024 году.